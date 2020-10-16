Аналитик Dota 2 Бен Noxville Стинуизен рад новым обновлениям дисциплины, однако обратил внимание на необходимость отслеживать обещания разработчиков. Стинуизен считает, что сообщество должно пристально следить за действиями Valve и дальше.

Довольно хорошее обновление, но мы должны продолжать и дальше отслеживать все обещания разработчиков, как это делается до и после предвыборных кампаний. Нет причин прекращать настаивать на улучшении сообщества только потому, что мы наконец-то видим какой-то прогресс.

Этой ночью Valve опубликовала список грядущих изменений в Dota 2. Valve поделилась своими планами на обновление рейтингового сезона MMR. Теперь каждый игрок сам в состоянии принять решение, необходима ли ему калибровка или нет.

К дополнению, в клиенте Dota 2 появится возможность бороться со смурфами и токсичными пользователями с помощью аналога «Патруля» из другой игры от Valve CS:GO.