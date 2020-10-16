Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил недовольство по поводу оценок Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Плющенко заявил, что он недоволен оценками в короткой программе всех трёх девочек. По мнению тренера, в 14 лет фигуристкам нельзя ставить десятки за компоненты.

«Это юниорское катание, и, как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не десять. Куда им расти дальше?», — сказал специалист, добавив, что десять баллов Валиевой выглядят невозможными.

Также Плющенко отметил, что судьи хотели создать подушку безопасности для произвольной программы. «Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают», — сказал Плющенко, заключив, что фигурное катание превращается в цирк.