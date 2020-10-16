Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о трансфере Виктора Мозеса на правах аренды.

Слова Тедеско цитирует портал Матч ТВ. По словам тренера, он хорошо знает Мозеса, поскольку тот играл за «Челси» и «Интер».

«Он хорошо знает, как играть в пять защитников, он много играл в Англии и Италии, он много выиграл, это опытный и качественный футболист, мы рады, что он приходит в московский «Спартак», — отметил Тедеско, добавив, что в переговорах по трансферам он участия не принимает, не имея ни компетенций, ни времени.

«Когда мне сказали, что есть вариант Мозесом, я, безусловно заинтересовался», — сказал Тедеско, отметив, что посмотрел несколько его последних матчей в «Интере» и отметил, что Виктор Мозес — неплохая кандидатура.

Напомним, Виктор Мозес подписал контракт со «Спартаком» до окончания сезона.