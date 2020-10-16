Российский продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская выразила восхищение рейтингами трансляций со второго этапа Кубка России по фигурному катанию на Первом канале.

В своем телеграм-канале Рудковская отметила, что отличные цифры дали первые официальные старты.

«Боюсь представить, что будут за цифры дальше, а также суммы рекламных контрактов у девочек-фигуристок топ-3 мирового рейтинга», — написала продюсер, прикрепив данные по рейтингам с портала Sports.ru.

«Круто! Расшевелили это застоявшееся болотце наконец-то!» – заключила Рудковская.

Напомним, второй этап Кубка России по фигурному катанию прошел с 10 по 13 октября во дворце «Мегаспорт», телетрансляцию выступления женщин посмотрели 2 066 400 человек среди аудитории 4+, рейтинг составил 2,9%, доля – 10,4%.