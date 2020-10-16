Петербургский СКА начал встречу против московского ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

Прямую трансляцию встречи можно увидеть на официальном сайте СКА, ссылка доступна здесь.

На данный момент команда Валерия Брагина идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка после 17 матчей. Подопечные Игоря Никитина лидируют на Западе с 25 баллами после 16 встреч.

До этой встречи ЦСКА проиграл две встречи в регулярном чемпионате КХЛ подряд: команда Игоря Никитина на выезде уступила магнитогорскому «Металлургу», а затем финскому «Йокериту». СКА дома уступил московскому «Динамо», а затем на выезде обыграл «Сочи».