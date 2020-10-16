Петербургский СКА сегодня, 16 октября, сыграет против московского ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени, матч пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».

Прямую трансляцию можно увидеть на официальном сайте СКА здесь.

На данный момент команда Валерия Брагина идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка после 17 матчей. Подопечные Игоря Никитина лидируют на Западе с 25 баллами после 16 встреч.

В предыдущем матче СКА сумел одержать выездную победу над хоккейным клубом «Сочи» со счетом 4:1, а ЦСКА не сумел обыграть финский «Йокерит» и уступил со счетом 2:5. Команда Игоря Никитина проиграла последние два матча к КХЛ, до этого уступив «Металлургу» из Магнитогорска.