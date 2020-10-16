16 ноября Valve выпустила большой блог на тему изменений, которые коснутся Dota 2. Обычно, в это время заканчивается The International и многие команды уходят в отпуска, а Valve, в свою очередь выпускает глобальное обновление для дисциплины и добавляет нового персонажа в игру уже в ноябре.

Сокровищница

После окончания Battle Pass 2020 Valve выпустила обновление, которое затронуло игровую составляющую Dota 2 и добавила новую сокровищницу Autumnal Treasure 2020.

В сундук входят двенадцать наборов, среди которых сеты на: Nyx Assassin, Leshrac, Medusa, Vengeful Spirit, Weaver, Clockwerk, Faceless Void, Doom, Sven, Axe, Crystal Maiden, Tusk, а также редкого курьера Blazing Hatchling, который похож на детёныша Phoenix.

А каждые три месяца разработчики будут выпускать новую сезонную сокровищницу, которую можно будет купить за осколки.

Dota Plus

Осколки в Dota Plus теперь можно получить с помощью выполнения различного рода сезонных квестов, которые могут дать до 57 850 осколков.

У пользователей, оформивших подписку, появится возможность увидеть новую сетку героев от помощника по ролям, теперь пользователям будет проще выбрать героев для разных линий. Данная система будет регулярно обновляться и таким образом, выбор героев из списка будет всегда актуальным.

Valve добавили возможность получать и тратить осколки всем игрокам, а так же прокачивать первые пять уровней героев.

Гильдии

После Battle Pass гильдии останутся, однако теперь в них нет уровня. Вместо них будет еженедельная таблица лидеров по очкам для каждого региона. Лучшие гильдии будут получать различные подарки и осколки. За контракты гильдии будут выдваться не только очки гильдии, но и осколки, а игроки будут иметь по одной ячейке на каждый день.

Рейтинговый сезон

Одно из самых важных обновлений для рейтинга, это возможность обнуления. Многие пользователи жаловались на сбрасывание рейтинга для всех игроков сразу и Valve пошла на встречу и сделала калибровку необязательной и не одновременной.

Разработчики также добавят новый способ взаимодействия с токсик-игроками с помощью аналога «Патруля» из CS:GO. Каждый пользователь сможет просматривать демо игроков и выставлять свой вердикт, банить или нет.