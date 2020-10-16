В сети появились первые кадры со съемок нового эпизода шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В фан-аккаунте олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой TeamZagitova появились кадры ведущих проекта — Алексея Ягудина и Алины Загитовой.

Сегодня, 16 октября, проходят съемки пятого эпизода шоу, именно с него в шоу начнется отчисление конкурсантов. Выбывать будет одна пара за эпизод.

Стилисты проекта одели фигуристку в экстравагантное полупрозрачное платье чёрного цвета, а на голове у фигуристки — оригинальный головной убор. Алексею Ягудину достался серый костюм с галстуком бабочкой.

Напомним, из-за съемок в «Ледниковом периоде» Алина Загитова не стала выступать на контрольных прокатах сборной России, а также не принимала участия в этапах Кубка России.