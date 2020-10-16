Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выпустил объявление об отмене чемпионата четырех континентов в сезоне-2020/21.

На официальном сайте ISU появилось заявление о том, что из-за пандемии коронавируса соревнования отменены. Турнир должен был состояться с 8 по 14 февраля 2021 года в австралийском Сиднее.

Также были отменены чемпионаты четырех континентов (Америки, Азии, Австралии и Африки) по шорт-треку и конькобежному спорту. Шорт-трекисты должны были соревноваться в американском Солт-Лейк-Сити, а конькобежцы — в канадском Калгари.

Отметим, ранее в ISU заявили, что финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине, Китай, переносится на неопределенный срок или будет отменен. Соревнования должны были пройти в середине декабря, это мероприятие носило статус «предолимпийского» тестового турнира.