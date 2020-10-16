Португальский футболист, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал прогноз на титульный бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

В своем «Инстаграме» Роналду провел прямой эфир, где отвечал на вопросы подписчиков. Один из болельщиков Роналду спросил футболиста, кто же победит в поединке — Хабиб или Гэтжи.

«Конечно, Хабиб победит. Мой брат. Иншаллах», — сказал Роналду. Ранее он не раз встречался с российским бойцом.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи пройдет в Абу-Даби, ОАЭ, 24 октября на турнире UFC 254 и станет главным событием вечера. Эта защита титула станет уже третьей для россиянина — ранее он побеждал Конора Макгрегора и Дастина Порье.