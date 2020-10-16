Петербургский СКА играет вничью с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счет в матче 1:1.

Игра проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

На 8-й минуте при игре в равных составах ЦСКА открыл счет благодаря шайбе Михаила Науменкова. Авторами результативных передач стали Антон Слепышев и Дмитрий Саморуков.

На 17-й минуте СКА удалось реализовать большинство после удаления Михаила Науменкова, шайбу забросил Кирилл Марченко с передач Лукаса Бенгтссона и Линдена Вея.

В концовке периода ЦСКА получил еще два удаления: по две минуты штрафа получил Артем Сергеев и вся команда за нарушение численного состава. Эти удаления СКА реализовать не удалось.