Команда группы Этери Тутберидзе объявила о переносе ледового тура «Чемпионы на льду» на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

В «Инстаграме» команды Тутберидзе появилась информация, что все шоу тура пройдут в заявленных городах в 2021 году, а все билеты, купленные на шоу в 2020 году, будут действительны. В заявлении сказано, что новые даты тура будут объявлены, когда станет известно о снятии ограничений из-за пандемии коронавируса.

Интересно, что пост был сопровожден фотографией двух учениц группы Тутберидзе — Алины Загитовой и Евгении Медведевой. С сентября 2020 года девушки вновь тренирутся в одной группе, а значит, есть возможность увидеть их обеих в ледовом шоу.