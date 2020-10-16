Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Канады Милошу Раоничу в четвертьфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open.

Соревнования проходят в комплексе «Сибур-Арена». Теннисисты провели на корте полтора часа и сыграли два сета. Счет по партиям 6:1, 7:6 в пользу Раонича, во второй партии теннисисты сыграли тай-брейк, который выиграл канадец со счетом 7:1.

На счету Хачанова шесть эйсов и одна ошибка на подаче в этой игре, Раонич не сделал ни одной двойной ошибки, а также целых 15 раз подал навылет.

В полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Милош Раонич сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем. Матч состоится завтра, 17 октября, и ориентировочно начнется в 15:30 по московскому времени.