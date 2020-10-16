Петербургский СКА проигрывает после второго периода в выездном матче против московского ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

Во втором периоде ЦСКА удалось выйти вперед во второй раз за игру: на 38-й минуте игры в составе московский армейцев шайбу забросил Константин Окулов. Передачами отметились Егор Рыков и Максим Шалунов. Отметим, шайбу ЦСКА забросил в большинстве после удаления в составе СКА (командный штраф за нарушение численного состава).

В первом периоде в составе ЦСКА отличился Михаил Науменков, на что СКА ответил шайбой Кирилла Марченко.

Третий период СКА начнет в большинстве: в конце второй двадцатиминутки на скамейку штрафников ушел Павел Карнаухов.