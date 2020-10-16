Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конфликте Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Мнение Радимов выразил в своем «Твиттере».

«Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз и живущие по его правилам. Да, я про Плющенко и Рудковскую», — написал Радимов, добавив, что этим экспертам пора заткнуться со своими высказываниями.

«Этери, держитесь, вы – лучшая!», — добавил Радимов, подчеркнув, что, к примеру, его мама всю жизнь работала, но не смогла позволить себе автомобиль «Порше», однако она не диванный эксперт, как считает Плющенко.

«Ему бы лучше молчать и заниматься делом, а не устраивать склоки и грязные разборки», – заключил Радимов.