Стало известно, под каким игровым номером будет выступать нигерийский полузащитник Виктор Мозес в аренде в московском «Спартаке».

На официальном сайте РПЛ появилась информация, что футболист взял 8-й номер. Ранее в «Спартаке» под ним выступали Денис Глушаков и Гус Тил. На данный момент Тил все еще принадлежит клубу, но до конца сезона он будет находиться в аренде в немецком «Фрайбурге».

Виктор Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси», контракт был подписан вчера, 15 октября. В соглашении прописано право выкупа, пока защитник проведет в стане красно-белых время до окончания сезоне-2020/21. В прошлом сезоне Виктор Мозес выступал за миланский «Интер», с которым дошел до финала Лиги Европы УЕФА.