Петербургский СКА потерпел поражение в матче с московским ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на 8-й минуте в равных составах шайбу забросил Михаил Науменков, затем СКА сравнял счет благодаря реализации большинства, на 17-й минуте шайбой отметился Кирилл Марченко.

Во втором и третьем периодах по разу отличился Константин Окулов, один раз он отличился на 38-й и 44-й минутах встречи. Оба раза в этих атаках ЦСКА сумел реализовать большинство.

Таким образом, ЦСКА прервал серию из двух поражений и одержал домашнюю победу, а СКА потерпел первое поражение в выездной серии после победы над «Сочи».