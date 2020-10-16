Алина Загитова, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева с медалями чемпионата мира. Фото: официальный сайт ISU

Алина Загитова, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева с медалями чемпионата мира. Фото: официальный сайт ISU

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) объявил места проведения международных турниров по фигурному катанию в 2022 и 2023 годах.

В 2022 году китайский Тяньцзинь примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.

В сезоне-2022/23 чемпионат четырех континентов состоится в австралийском Сиднее (этот город должен был принять турнир-2021, однако из-за пандемии коронавируса соревнования отменили).

Юниорский чемпионат мира в 2023 году пройдет в Калгари, Канада. Чемпионат Европы в январе 2023 года пройдет в столице Финляндии — Хельсинки.

Также было определено место проведения чемпионата мира по фигурному катанию в сезоне-2022/23 — местом проведения вновь станет японская Сайтама. Этот город уже принимал чемпионат мира в 2014 и 2019 годах.