Открылась продажа билетов на четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Турнир пройдет с 8 по 12 ноября. Билеты на все дни соревнований можно приобрести на официальном портале государственных и муниципальных услуг республики Татарстан здесь.

Ожидается, что на четвертом этапе Кубка России выступят чемпионки Европы Алена Косторная и Софья Самодурова, двукратная чемпиона мира среди юниоров Александра Трусова, серебряный призер чемпионатов России и Европы Артур Даниелян, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова/Иван Букин.

Также на турнир заявлены призеры чемпионата мира Евгения Тарасова/Владимир Морозов и чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Напомним, пока состоялось два этапа Кубка России — в Москве и в Сызрани, оба прошли со зрителями. Третий этап КР в Сочи пройдет без зрителей.