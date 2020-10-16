Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев высказался о своем выступлении на Мемориале Н.А. Панина в Санкт-Петербурге.

Слова Мозалева цитирует портал Sport24. По словам фигуристка, на Мемориале вышла тренировка перед этапами Кубка России. «Проанализировали прокат с тренером, понял, чего мне не хватает. Буду над этим работать», — отметил Мозалев, добавив, что раньше не мог делать три четверных прыжка в одной программе чисто.

«У нас была цель — выступать в этом сезоне с тремя четверными. Пробовали разные квады, но решили, что флип будет лучше», — сказал фигурист, добавив, что с четверного флипа он начал выезжать за одну-две тренировки.

Напомним, Андрей Мозалев выиграл Мемориал Н.А. Панина, однако упал с четверного флипа в произвольной программе.