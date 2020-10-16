Российский теннисист Андрей Рублев сегодня, 17 октября, сыграет против канадца Дениса Шаповалова в полуфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open.

Игра пройдет на центральном корте «Сибур-Арены» и начнется ориентировочно в 14:00 по московскому времени.

В параллельном полуфинале между собой сыграют канадец Милош Раонич и хорват Борна Чорич. Их матч запланирован на 15:30 по московскому времени.

Андрей Рублев и Денис Шаповалов играли друг с другом трижды, одну победу на свой счет записал российский теннисист, дважды побеждал канадец. Сейчас Рублев занимает 10-ю строчку в рейтинге АТР, его оппонент идет на 12-м месте.

По ходу турнира Андрей Рублев обыграл Вашека Поспишила, затем оказался сильнее Уго Умбера и Кэмерона Норри.