Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова вновь исполнит одну из главных ролей в повторе ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Информация об этом появилась в официальном «Инстаграме» компании Navka Show.

«Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году», — говорится в сообщении компании Татьяны Навки.

Ледовые шоу «Спящая красавица» пройдут с 30 декабря 2020 года по 7 января 2021 года во дворце «Мегаспорт» в Москве. Изначально в новогодние каникулы-2020/21 должна была пройти премьера нового ледового шоу «Лебединое озеро», однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год, а в каникулы пройдет повтор уже прошедшего спектакля.