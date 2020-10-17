В субботу, 17 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся три матча.

На 13:30 по московскому времени запланирована встреча новосибирской «Сибири» и финского «Йокерита». Игра состоится на стадионе «Сибирь» в Новосибирске.

В 17:00 по московскому времени начнётся встреча омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева». Игра пройдет на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», поскольку стадион в Омске еще находится на стадии строительства. Уфимцы проиграли три последних матча в КХЛ.

Также на 17:00 по московскому времени запланировано начало матча между рижским «Динамо» и подольским «Витязем». Игра пройдет на стадионе «Арена-Рига». Отметим, у рижского клуба идет серия из пяти поражений подряд в КХЛ, «Витязь» проиграл три из четырех последних матчей.