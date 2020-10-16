Российский тренер по фигурному катанию, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посетил съемки пятого эпизода шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Фотографии Глейхенгауза со съемочной площадки появились на портале «Спорт-Экспресс». Хореограф тепло пообщался с ведущей проекта, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, с которой он работает в группе Тутберидзе, а также тепло поприветствовал тренера Татьяну Тарасову, которая выступает в шоу в роли члена жюри.

Ранее члены тренерского штаба группы Этери Тутберидзе не приходили к Загитовой на съемки.

Напомним, из-за занятости в «Ледниковом периоде» Алина Загитова не выступала на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, а также не заявлялась на этапы Кубка России.