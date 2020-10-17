Сегодня, 17 октября, в Российской Премьер-лиге состоится несколько матчей 11-го тура, первого в лиге после международного перерыва.

На 16:30 по московскому времени запланировано начало матча между московским «Локомотивом» и «Уфой». Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». «Локомотив» побеждает уже три тура кряду в РПЛ.

Также в 16:30 свой матч 11-го тура РПЛ начнут «Краснодар» и казанский «Рубин». Главным арбитром матча на стадионе «Краснодар» станет Михаил Вилков. В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами с минимальным счетом.

На 19:00 запланирован старт матча между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком». Команды рассудит арбитр Кирилл Левников, ему будут помогать Алексе Воронцов и Денис Березнов.