Главные новости из мира спорта за 16 октября — в традиционном дайджесте от Nevasport:

Хачанов уступил Раоничу в четвертьфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Канады Милошу Раоничу в четвертьфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open. Соревнования проходят в комплексе «Сибур-Арена». Теннисисты провели на корте полтора часа и сыграли два сета. Счет по партиям 6:1, 7:6 в пользу Раонича, во второй партии теннисисты сыграли тай-брейк, который выиграл канадец со счетом 7:1.

Рублев без проблем пробился в полуфинал SPB Open

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В матче четвертьфинала Рублёв в двух партиях со счётом 6:2, 6:1 переиграл британца Кэмерона Норри. Матч продолжался чуть больше часа.

СКА уступил ЦСКА в выездном матче в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение в матче с московским ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. В составе ЦСКА дублем отметился Константин Окулов, еще одну шайбу забросил Михаил Науменков. В составе СКА отличился Кирилл Марченко.

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в 2021 году отменен

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выпустил объявление об отмене чемпионата четырех континентов в сезоне-2020/21. На официальном сайте ISU появилось заявление о том, что из-за пандемии коронавируса соревнования отменены. Турнир должен был состояться с 8 по 14 февраля 2021 года в австралийском Сиднее.

Синицина/Кацалапов пропустят третий этап Кубка России в Сочи

Российские фигуристы, чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Об этом сообщил тренер пары Александр Жулин. Причина — состояние здоровья партнерши, ее проблемы с коленом.

Бойкова и Козловский не примут участие в третьем этапе Кубка России в Сочи

Российская пара фигуристов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступят в третьем этапе Кубка России в Сочи. Об этом рассказала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Причиной стал коронавирус одного из партнеров, тест на который они прошли накануне.

Мозалев победил на Мемориале Панина-Коломенкина

В Санкт-Петербурге завершился мемориал Н. А. Панина-Коломенкина по фигурному катанию, победу в турнире мужчин одержал Андрей Мозалев, тренирующийся у Кирилла Давыденко в СШОР СПб. По итогам двух программ он заработал 248, 61 балл. На втором месте Роман Савосин, выигравший произвольную программу. За произвольную Савосин заработал 161,43 балла, а по итогам двух программ — 241,38. Третье место на турнире занял Артем Лежеев, у которого 225, 02 балла.

Слепов пропустил 3 допинг-теста за год. Ему грозит дисквалификация

Российский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение одного календарного года. Спортсмен получил третий флажок в системе АДАМС. Сам Слепов рассказал, что ожидает новостей от РУСАДА по этому вопросу.