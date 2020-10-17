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  • 08:41,  17 октября 2020
ФК "Зенит"
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Медведев не согласился, что отъезд Шатова в «Сочи» стал бы футбольным преступлением

Александр Медведев на жеребьевке St. Petersburg Open. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Александр Медведев на жеребьевке St. Petersburg Open. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова полузащитника «Рубина» Олега Шатова, который рассказал, как он отказался от перехода в «Сочи» будучи футболистом «Зенита».

По словам Медведева, с Шатовым регулярно беседовали, но он не согласен с тем, как игрока охарактеризовал отъезд в «Сочи».

«Как он говорит, что это было бы «футбольным преступлением» — ничего криминального не было в этом. Не знаю, почему он такие характеристики дает. Желаю Олегу успехов в «Рубине», — сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, Шатов заявил, что  переход в «Сочи» стал бы «футбольным преступлением».

Напомним, что Шатов выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год.

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