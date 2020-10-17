Российский теннисист Андрей Рублев принял решение отказаться от участия в турнире в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Entry List Updates.

Турнир категории АТР 250 пройдет с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Энди Маррей, который год назад одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4.

Отметим, Андрей Рублев сегодня, 17 октября, сыграет против канадца Дениса Шаповалова в полуфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open.

Игра пройдет на центральном корте «Сибур-Арены» и начнется ориентировочно в 14:00 по московскому времени.

В параллельном полуфинале между собой сыграют канадец Милош Раонич и хорват Борна Чорич. Их матч запланирован на 15:30 по московскому времени.