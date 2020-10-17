Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» заявил, что не собирается возвращаться в НХЛ.

«Есть ли планы пойти по стопам Яромира Ягра и уехать на следующий сезон в НХЛ? Ягр — легендарный игрок и поставил хороший рекорд, но слава богу, что у меня есть дети. Я планирую заняться их воспитанием», — сказал Дацюк, слова которого приводит официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Он отметил, даже когда болельщиков 30 процентов, и на выезде они болеют против тебя, их присутствие стимулирует играть и добавляет энергии. Хоккеист добавил, что отсутствие болельщиков на трибунах — большая потеря.

Напомним, Яромир Ягр выступал в КХЛ за омский «Авангард» с 2004 по 2005 и с 2008 по 2011 годы. В НХЛ чешский нападающий, которому в феврале исполнится 49 лет, выступал в составе «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориды Пантерз».