Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

По словам Заболотного, «Сочи» прошел хороший маленький тренировочный сбор, игроки получили хорошие нагрузки. Игрок отметил, команда подготовилась в хорошем настроении и ждет матча.

Заболотный добавил, что особый статус игр с «Зенитом» для него только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов.

«Против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть со всей самоотдачей и показать, что «Сочи» ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы ни был результат. Думаю, что игра будет очень интересная, огненная – это 100 процентов», – сказал Заболотный.

Отметим, после десяти туров РПЛ «Зенит» лидирует в чемпионате России. Столько же очков у «Спартака», однако красно-белые уступают «Зениту» по дополнительным показателям. «Сочи» также идет в группе лидеров. У команды Владимира Федотова 19 очков и пятое место.