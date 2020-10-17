Бывший игрок «Сочи» Рами стал ведущим на радио

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами станет консультантом на радиостанции.

Об этом сообщает L`Equipe. По информации источника, 34-летний француз договорился с RMC о том, что будет раз в неделю появляться в программе Top of the Foot.

Напомним, 34-летний Рами перебрался в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента, но не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Контракт Рами с российским клубом был подписан до лета 2020 года.

Позже владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Рами скрыл травму при подписании контракта. Глава «Сочи» отметил, когда с футболистом разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть, но это оказалось не так.

В данный момент Рами является игроком португальской «Боавишты».