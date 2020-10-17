Украинский боксер в легком весе Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес прошли финальную церемонию взвешивания перед титульным боем.

И чемпион WBA, WBC и WBO, и чемпион IBF уложились в вес, показав одинаковые цифры — 61,2 кг. Затем боксеры провели дуэль взглядов. По правилам социального дистанцирования спортсмены должны были смотреть друг другу в глаза на расстоянии, однако Ломаченко обошел ограждение и вплотную приблизился к Лопесу.

Проведение боя Василий Ломаченко — Теофимо Лопес запланировано на 17 октября в Лас-Вегасе.

На счету 32-летнего Василия Ломаченко 14 побед на профессиональном ринге, из которых 10 — нокаутом, а также одно поражение. 23-летний боксер из США Теофимо Лопес выиграл все 15 поединков, из которых 12 — нокаутом.

Предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа 2019 года против британца Люка Кэмпбэлла, одержав победу единогласным решением судей.