Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 10:38,  17 октября 2020
Футбол
0

Мозес провел первую тренировку в «Спартаке»

Мозес провел первую тренировку в &#171;Спартаке&#187;
Виктор Мозес. Фото: chelseafc.com

Новичок московского «Спартака» Виктор Мозес провел дебютную тренировку в стане красно-белых.

Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний Мозес занимался больше беговой работой.

Отметим, футболист сборной Нигерии уже заявлен на чемпионат России, поэтому сможет сыграть на этих выходных. Матч 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» пройдет сегодня, 17 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, Виктор Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси», контракт был подписан 15 октября. В соглашении прописано право выкупа, пока защитник проведет в стане красно-белых время до окончания сезоне-2020/21. В прошлом сезоне Виктор Мозес выступал за миланский «Интер», с которым дошел до финала Лиги Европы УЕФА.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров