Мозес провел первую тренировку в «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» Виктор Мозес провел дебютную тренировку в стане красно-белых.
Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний Мозес занимался больше беговой работой.
Отметим, футболист сборной Нигерии уже заявлен на чемпионат России, поэтому сможет сыграть на этих выходных. Матч 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» пройдет сегодня, 17 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, Виктор Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси», контракт был подписан 15 октября. В соглашении прописано право выкупа, пока защитник проведет в стане красно-белых время до окончания сезоне-2020/21. В прошлом сезоне Виктор Мозес выступал за миланский «Интер», с которым дошел до финала Лиги Европы УЕФА.
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