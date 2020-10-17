Мозес провел первую тренировку в «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» Виктор Мозес провел дебютную тренировку в стане красно-белых.

Как сообщает официальный сайт клуба, 29-летний Мозес занимался больше беговой работой.

Отметим, футболист сборной Нигерии уже заявлен на чемпионат России, поэтому сможет сыграть на этих выходных. Матч 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» пройдет сегодня, 17 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.