В клубе голландской Эредивизии «АЗ Алкмар» зафиксировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, заразились четыре игрока первой команды, двое — из молодежки и три сотрудника, все они были изолированы.

Отметим, после четырех туров чемпионата Нидерландов АЗ занимает 13-е место в турнирной таблице с тремя очками. В Лиге Европы команда попала в одну группу с хорватской «Риекой», итальянским «Наполи» и испанским «Реалом Сосьедад».

В субботу, 17 октября, АЗ предстоит провести домашний матч четвертого тура национального чемпионата против «Венло», а 22 октября сыграть на выезде с «Наполи» в первом туре Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что стадионы РПЛ могут потерять часть оставшихся на трибунах болельщиков в связи с пандемией коронавируса.