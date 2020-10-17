Бывший защитник английского «Ливерпуля» Стив Финнан выставил на аукцион медаль за победу в Лиге чемпионов в сезоне-2004/05.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, Финнан решил продать медаль из-за финансовых проблем, так как недавно его строительная компания стала банкротом. Отмечается, за медаль ирландец хочет получить от 12 до 16 тысяч евро. Кроме того, он продает футболку с автографом с того матча за две тысячи евро и копию трофея ЛЧ, за которую Финнан хочет получить от пяти до семи тысяч евро.