Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш может стать футболистом одного из топ-клубов испанской Ла Лиги.
Об этом сообщает The Sun. По информации источника, мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» поспорят за 26-летнего португальца. Ранее в СМИ сообщалось о непростых отношениях Фернандеша с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером. Отмечается, что мадридцы и каталонцы следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за хавбека.
Напомним, Бурун Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года за 55 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 22 встречи в составе манкунианцев, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт португальца с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.
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