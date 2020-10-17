Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш может стать футболистом одного из топ-клубов испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» поспорят за 26-летнего португальца. Ранее в СМИ сообщалось о непростых отношениях Фернандеша с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером. Отмечается, что мадридцы и каталонцы следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за хавбека.