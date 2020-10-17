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  • 10:37,  17 октября 2020
Футбол
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«Аталанта» поздравила Миранчука с днем рождения на русском языке

&#171;Аталанта&#187; поздравила Миранчука с днем рождения на русском языке
Алексей Миранчук. Фото: "Аталанта".

Итальянская «Аталанта» в своих социальных сетях поздравила с днем рождения российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Аталанта» поздравила своего новичка на трех языках: итальянском, русском и английском.

«С днем рождения, Алексей!» — гласит сообщение в социальных сетях.

Отметим, Алексей Миранчук и его брат Антон 17 октября отмечают 25-летие.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 4 сентября текущего года. 24-летний российский футболист является воспитанником «Локомотива». Его приобретение обошлось итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

Россиянин пока не сыграл ни одного матча за «Аталанту» из-за травмы. При этом футболист попал в заявку клуба из Бергамо на игру 4-го тура Серии A с «Наполи», которая пройдет сегодня, 17 октября.

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