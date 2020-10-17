«Аталанта» поздравила Миранчука с днем рождения на русском языке

Итальянская «Аталанта» в своих социальных сетях поздравила с днем рождения российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Аталанта» поздравила своего новичка на трех языках: итальянском, русском и английском.

«С днем рождения, Алексей!» — гласит сообщение в социальных сетях.

Отметим, Алексей Миранчук и его брат Антон 17 октября отмечают 25-летие.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 4 сентября текущего года. 24-летний российский футболист является воспитанником «Локомотива». Его приобретение обошлось итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.