«Аталанта» поздравила Миранчука с днем рождения на русском языке

Итальянская «Аталанта» в своих социальных сетях поздравила с днем рождения российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Аталанта» поздравила своего новичка на трех языках: итальянском, русском и английском.
«С днем рождения, Алексей!» — гласит сообщение в социальных сетях.
Отметим, Алексей Миранчук и его брат Антон 17 октября отмечают 25-летие.
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 4 сентября текущего года. 24-летний российский футболист является воспитанником «Локомотива». Его приобретение обошлось итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.
Россиянин пока не сыграл ни одного матча за «Аталанту» из-за травмы. При этом футболист попал в заявку клуба из Бергамо на игру 4-го тура Серии A с «Наполи», которая пройдет сегодня, 17 октября.
Комментарии Развернуть