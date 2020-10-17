Американский боец UFC в среднем весе Хоакин Бакли работает в аптеке в ночную смену, несмотря на приличный заработок.

Об этом рассказал сам Бакли. По словам бойца, долгое время у него не было работы, он просто занимался в тренажерном зале.

«Я тренировался по 8 часов в день и понял, что это слишком много, износ тела. Теперь у меня есть работа. Я тренируюсь два или три раза, и я в порядке. Я начальник смены и работаю в ночную», — сказал Бакли, слова которого приводит Yahoo.

Отметим, на прошлой неделе Хоакин Бакли победил Импу Касанганая на турнире UFC Fight Island 5 и заработал около 73 тысяч долларов, а также 50 тысяч призовых бонусом за лучшее выступление вечера. Бакли отправил Касанганая в нокаут ударом ноги с разворота в тот момент, когда соперник держал его за вторую ногу. Нокаут уже называют лучшим в истории UFC.