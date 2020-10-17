У шести футболистов итальянского «Торино» обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба. Отмечается, что этими футболистами являются игроки молодежной команды.

«Клуб сообщает о шести случаях заражения коронавирусом. Это игроки команды U23. Все они находятся на карантине. Болезнь протекает бессимптомно. Работа команды приостановлена», — гласит заявление клуба.

Ранее матч Серии А между «Торино» и «Дженоа» был перенесен из-за коронавируса у генуэзцев.

Отметим, после двух туров чемпионата Италии «Торино» занимает 18-е место в турнирной таблице, ни набрав ни одного очка.

Ранее сообщалось, что в клубе голландской Эредивизии «АЗ Алкмар» зафиксировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, заразились четыре игрока первой команды, двое — из молодежки и три сотрудника, все они были изолированы.