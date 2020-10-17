Петербургский «Зенит» в своем официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды, португальца Андре-Виллаш Боаша.

«С днем рождения, Андре!» — написала пресс-служба клуба под фотографией тренера в Twitter.

Напомним, португальский специалист тренировал команду из Петербурга с 2014 по 2016 год, с ним сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Нынешний главный тренер «Зенита2 Сергей Семак работал под его руководством в тренерском штабе команды.

В данный момент Андре Виллаш-Боаш возглавляет марсельский «Олимпик», с которым стал серебряным призером прошлого сезона французской Лиги 1, которая была завершена досрочно из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне после шесть встреч «Марсель» занимает десятое место с девятью очками.