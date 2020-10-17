По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 14 922 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, за сутки по всей стране было зафиксировано 279 смертей от коронавируса, а 8 617 человек выздоровели. Активных случаев коронавируса в стране (кто болеет на данный момент) — 295 034.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в России — 1 384 235 человек, из них уже выздоровели 1 065 199 пациентов. Жертвами пандемии в общей сложности стал 24 002 человека.

По всей стране за время пандемии было проведено более 53,3 млн тестов на коронавирус.

В Москве за последние сутки было обнаружено 4648 случаев заболевания коронавирусом, в Петербурге диагностировано еще 659 случаев заболевания коронавирусом. Третье место по стране — у Московской области, 458 новых заболевших.