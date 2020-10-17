Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов может стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Отмечается, стороны ведут переговоры и вероятность сделки оценивается как высокая.

Ранее сообщалось, что интерес к Семенову проявляло московское «Динамо», но стороны не смогли договориться по сумме трансфера. В случае перехода в «Краснодар» защитник не сможет помочь команде в Лиге чемпионов, потому что заявка там уже закрыта.

Напомним, недавно «Краснодар» официально объявил о переходе крайнего хавбека «Ростова» и сборной России Алексея Ионова. Кроме того, в летнее трансферное окно стан команды пополнили Евгений Городов, Евгений Марков, Евгений Чернов и Игорь Смольников.