Два игрока сборной Хорватии заразились коронавирусом

Два футболиста национальной команды Хорватии сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения в клубы.
Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Отмечается, положительный результат показал тест нападающего «Хоффенхайма» Андрея Крамарича и форварда «Осасуны» Анте Будимира.
Заявление HNS гласит, что сейчас невозможно сказать, когда и где заразились Крамарич и Будимир, но подчеркивается, что все три теста футболистов и персонала национальной команды во время последнего сбора показывали отрицательные результаты.
Ранее сообщалось, что в клубе голландской Эредивизии «АЗ Алкмар» зафиксировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, заразились четыре игрока первой команды, двое — из молодежки и три сотрудника, все они были изолированы. Кроме того, у шести футболистов итальянского «Торино» также обнаружен коронавирус.
Комментарии Развернуть