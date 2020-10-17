Два игрока сборной Хорватии заразились коронавирусом

Два футболиста национальной команды Хорватии сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения в клубы.

Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза. Отмечается, положительный результат показал тест нападающего «Хоффенхайма» Андрея Крамарича и форварда «Осасуны» Анте Будимира.

Заявление HNS гласит, что сейчас невозможно сказать, когда и где заразились Крамарич и Будимир, но подчеркивается, что все три теста футболистов и персонала национальной команды во время последнего сбора показывали отрицательные результаты.