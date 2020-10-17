Полузащитник московского «Локомотива» Роман Тугарев может стать футболистом «Ростова».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, железнодорожники, с большой долей вероятности, отдадут форварда в аренду.

Отметим, в летнее трансферное окно команда Валерия Карпина рассталась с основными атакующими футболистами — Элдором Шомуродовым, который перешел в «Дженоа», и Алексеем Ионовым, который стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 22-летний Тугарев не играл за «Локомотив» в матчах российской премьер-лиги. Всего в составе основной команды за карьеру он провел десять матчей в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что узбекистанский футболист, полузащитник московского «Локомотива» Жасур Жалолиддинов, отправился в аренду в «Тамбов».