Сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир «Мастерс» в Париже в начале ноября.

Об этом сообщает Tennisnet.com. Отмечается, вместо этого первая ракетка мира хочет сыграть в Вене, а затем поучаствовать в Итоговом турнире.

Отметим, турнир в Вене пройдет с 26 октября до 1 ноября. «Мастерс» в Париже — со 2 по 8 ноября.

Ранее стало известно, что Андрей Рублев принял решение отказаться от участия в турнире в бельгийском Антверпене. Турнир категории АТР 250 пройдет с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Энди Маррей, который год назад одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4.

Напомним, Андрей Рублев сегодня, 17 октября, сыграет против канадца Дениса Шаповалова в полуфинале турнира АТР в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Open.