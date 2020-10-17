Защитник сборной Норвегии Хайтам Алеесами станет футболистом «Ростова».

Об этом сообщает РБ-Спорт. По информации источника, норвежец подпишет контракт с российским клубом на один год. Футболист перейдет в «Ростов» на правах свободного агента.

Отметим, Хайтам Алеесами выступает на позиции левого защитника. В июле этого года футболист расторг контракт с «Амьеном», который по итогам прошлого чемпионата Франции покинул Лигу 1.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Роман Тугарев может стать футболистом «Ростова». Железнодорожники, с большой долей вероятности, отдадут форварда в аренду.

Отметим, в летнее трансферное окно команда Валерия Карпина рассталась с пятью основными футболистами — Элдором Шомуродовым, Алексеем Ионовым, Бактиером Зайнутдиновым, Евгением Черновым, Дмитрием Чистяковым.