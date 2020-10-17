Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от дебютного выхода на поле и забитого гола за сборную России.

По словам Соболева, никаких эмоций после гола у него вообще не было, потому что россияне проигрывали к 90-й минуте.

«Ничего не значащий гол, эмоции были смешанные. Если бы сравнял счёт или это был бы победный гол, тогда да. А так, больше расстроился после матча, чем радовался», — сказал Соболев, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Соболев добавил, все говорят, что сборная России плохо играла, но команда взяла два очка в Лиге наций и остаётся на первом месте в таблице. Он отметил, ещё два матча, поэтому всё впереди. Игрок уверен, что Россия выйдет из группы.