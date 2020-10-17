Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье и боец в среднем весе Хамзат Чимаев устроили борцовский поединок у входа в отель на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Кормье заявил, что Чимаев уже в 2021 году завоюет пояса в двух весовых категориях.

На счету шведского бойца чеченского происхождения девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

В последнем своем поединке 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о бойце, который готов провести поединок с Хамзатом Чимаевым. От боя с Чимаевым уже отказались Дэмиэн Майя, Стивен Томпсон и Крис Уайдман.