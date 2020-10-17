Защитник «Чертаново» Дмитрий Редькович стал футболистом московского «Торпедо».

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Отмечается, контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Редькович является воспитанником «Чертаново». В 2016 году он начал играть за основной состав клуба. В нынешнем сезон защитник провёл в составе команды 12 матчей в качестве капитана и не отметился результативными действиями.

Во взрослой карьере российский защитник в 98 матчах отличился пятью забитыми голами, отдал одну результативную передачу и получил 18 жёлтых и две красные карточки.

В 15 турах Футбольной национальной лиги «Торпедо» набрало 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.