Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком определился со стартовым составом на матч с «Сочи» в 11-мм туре РПЛ.

Место в воротах займет голкипер Михаил Кержаков. Также с первых минут на поле выйдут защитники Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев, полузащитники Данил Круговой, Вильмар Барриос, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Замыкать атаки будут Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.

Запасные: Андрей Лунев, Александр Васютин, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Вендел, Артем Дзюба.

Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» сегодня, 17 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Подопечные Сергея Семака появятся на поле в традиционной домашней экипировке лазурного цвета.